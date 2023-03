Incendio ad un tetto provocato dalla canna fumaria. In azione Vigili del Fuoco di Biella e di Cossato a Tollegno, FOTO

Sono diversi i mezzi dei Vigili del Fuoco impegnati oggi sabato 18 marzo in questo momento a Tollegno, provenienti da Biella e da Cossato, per spegnere un incendio in un tetto partito dalla canna fumaria che ha in seguito preso anche il solaio quindi il tetto.

A comporre il 112 è stato un vicino che ha visto del fumo provenire dal tetto. Immediato a quel punto l'arrivo dei Vigili del Fuoco che hanno evitato il peggio e ora stanno procedendo alla messa in sicurezza dell'abitazione. Al momento dell'incendio la casa era fortunatamente disabitata.

Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri per i rilievi del caso.