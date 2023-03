ASD Piemonte Ginnastica, tanti podi a Crescentino

Tanti podi per la ASD Piemonte Ginnastica l’11 e 12 marzo a Crescentino nel circuito PGS regionale: 250 le ginnaste presenti, che frequentano questo ente di promozione sportiva oltre che il campionato individuale della FGI.

Bellissime affermazioni nei programmi di Livello B (in crescendo da D ad A) per Aurora Cinguino U15 1° alle clavette e 2° al cerchio, Rebecca Pulze U17 2° alle clavette e 6° al cerchio, avversaria ed amica di Tricarichi Perruccio Elisa, 2°con la palla e 7° al cerchio.

Nel Livello C soddisfazione per la Senior Giulia Saramin, 1° al cerchio ed unica alla fune, e di Giulia Gallo 1°al cerchio e 2° alla fune. Nel Livello D si distingue la U15 Alessandra Mosca, oro al cerchio ed alle clavette, e la U17 Lisa Ramella Mine’ con belle performance al cerchio ed alle clavette. Seguono in U15 Sofia Piccaluga e Ludovica Lombardo rispettivamente 4°e 9° al cerchio e 5° e 3° alle clavette. Nella categoria Propaganda brilla Alice Barberis 2° alle clavette e 3° al cerchio, Vittoria De Santo si classifica 5° e 7° e De Giuseppe Greta 17° e 9°. Bei risultati per gli attrezzi palla e corpo libero: Giorgia Falcetti 3° e 6°, Giada Ferrigo 6° e 5°, Martina Giavarra 10° e 11°, Maria Vittoria Rossi 12° e 13°. Una bella esperienza di gara per le giovani ginnaste esordienti e mini Sara Furno Marcherse e Rachel Proietti. E supermini U8, non agoniste ma inserite in una grande festa Arianna Schiavone, Bianca Canova, Manuela Gramatica e Stella Castaldi.

“Siamo nel pieno della stagione agonistica – spiega la DT Donatella Eterno – e lo staff composto da Francesca Boggio, Giada Pomini e Teresa Romano sta dando il massimo per portare le ginnaste ad esprimere al meglio”.