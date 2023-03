Biella 4 Racing, Roberto Barbera in gara al Vigneti Monferrini

Sarà un fine settimana dedicato alla velocità in casa Biella 4 Racing con il suo esponente Roberto Barbera, impegnato in gara nella 6^ edizione del Rally Vigneti Monferrini. L’esperto navigatore biellese detterà infatti le note a Stefano Fausone, a bordo della Peugeot 106 di classe A5, per i colori dell’Alma Racing.

“Siamo al via di una nuova stagione di gare”, commenta Roberto Barbera, “ed è sempre piacevole iniziare con una gara bella come Canelli. L’anno scorso io e Stefano ottenemmo una vittoria di classe, quest’anno sarà più difficile visto il buon numero di avversari in A5, ma ce la metteremo tutta per ben figurare. Speriamo in una bella giornata e di divertirci”.

La manifestazione, organizzata da VM Motor Team e Race Motorsport Italia, avrà come centro nevralgico anche quest’anno la cittadina di Canelli, che ospiterà riordini ed assistenze, oltre a partenza ed arrivo, e prevede 9 prove speciali, tre da ripetersi tre volte, per un totale di 59,40 chilometri di tratti cronometrati, a fronte di 78,00 di trasferimenti, per un percorso totale di 137,40 chilometri di gara.