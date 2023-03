Altro weekend di gare per La Marmora con le ginnaste dell’artistica, argento per Beatrice Vialardi

Ogni weekend la Società La Marmora si presenta in gara ed accantona i risultati positivi della settimana precedente per attenderne di nuovi. Anche domenica a Torino le ginnaste della sezione di Artistica non hanno deluso le loro allenatrici Marta Beraldo, Aurora Sellone e la coreografa Alessandra Ceccato.

Beatrice Vialardi ed Helena Garavaglia hanno confermato il risultato della precedente gara regionale Gold Allieve A3 anche se gli esercizi che hanno presentato erano totalmente diversi e con elementi nuovi e di difficoltà superiore in una gara definita di livello “avanzato”. Beatrice, reduce da un’influenza che le ha permesso di allenarsi solamente nei due giorni precedenti la competizione, con degli esercizi ridimensionati, è riuscita a salire sul podio ed a mettersi al collo la medaglia del secondo posto. Helena, pur mantenendo la sua posizione importante al sesto posto, avrebbe potuto migliorarsi nettamente, ma due cadute alla trave non glielo hanno permesso.

Tra le giovanissime Allieve A1 Sara Moreschi si è lasciata prendere dall’ansia, logica in una bambina con un solo anno di preparazione alle spalle e si è dovuta accontentare del decimo posto. Nessun problema, dicono le allenatrici. E’ necessario gareggiare per superare le difficoltà che si incontrano. Il motto “Vietato dire non ce la faccio” di Nicole Orlando è sempre valido per tutti. Complimenti alle ragazze. Il prossimo appuntamento vedrà in campo i ragazzi per il Campionato di squadra di Serie C e le ragazze nelle prove individuali Silver LB ed LC.