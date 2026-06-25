Il Ricetto di Candelo candidato a “Luogo del Cuore FAI 2026”

È ufficialmente ripartito il censimento nazionale “I Luoghi del Cuore” promosso dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano, la più importante iniziativa italiana dedicata alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico italiano.

Nelle scorse ore, è stata lanciata la candidatura per il Ricetto di Candelo, come riportato sui social dalla capogruppo di maggioranza Erika Vallera, che ha promosso la campagna di raccolta voti dedicata al borgo medievale, con l'obiettivo di coinvolgere cittadinanza, associazioni, attività commerciali e realtà del territorio per trasformare il sostegno spontaneo in una mobilitazione concreta e partecipata.

"Il Ricetto era già stato inserito nelle precedenti edizioni del censimento FAI, senza però che venisse mai avviata una campagna strutturata di raccolta voti. Proprio per questo motivo, nonostante il grande valore del borgo, i risultati ottenuti negli anni passati non hanno mai rispecchiato realmente l’importanza del sito. Oggi l’obiettivo - sottolinea Vallera — è invece di costruire una partecipazione ampia e condivisa per portare il Ricetto in alto nella classifica nazionale".

Già riconosciuto tra i “Borghi più belli d’Italia” e insignito della Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, il Ricetto di Candelo rappresenta uno dei complessi medievali meglio conservati d’Europa e uno dei simboli più identitari del Biellese. Un patrimonio architettonico, culturale e turistico straordinario, capace ogni anno di attrarre migliaia di visitatori provenienti da tutta Italia e dall’estero.

Partecipare al censimento del FAI significa non soltanto esprimere un legame affettivo con un luogo simbolico ma anche contribuire concretamente alla sua tutela e valorizzazione. I beni che raccolgono il maggior numero di voti possono infatti ottenere, oltre alla visibilità nazionale, opportunità di sostegno progettuale e possibilità di accesso a finanziamenti destinati al recupero e alla promozione del patrimonio culturale.

Così commenta il Sindaco Paolo Gelone che ha accolto con piacere la candidatura: "L’appello rivolto alla cittadinanza è quello di votare e condividere l’iniziativa con amici, familiari e conoscenti affinché il Ricetto possa ottenere il riconoscimento nazionale che merita e consolidare ulteriormente il proprio ruolo di patrimonio storico, culturale e turistico d’eccellenza".

Fino al 15 dicembre 2026 chiunque potrà votare per Ricetto di Candelo sia online, sul sito www.iluoghidelcuore.it, confermando tramite mail il proprio voto, sia in presenza attraverso i moduli cartacei che saranno messi a

disposizione in diversi punti del paese e nelle iniziative locali. Ricordiamo che è possibile votare più luoghi ma per ognuno può esprimersi un solo voto. La partecipazione è aperta a tutti, maggiorenni e minorenni, ed è gratuita.

Il link diretto per votare é il seguente: clicca qui

Concludono il sindaco Gelone e la consigliera Vallera: "Il Ricetto è uno dei luoghi simbolo del nostro territorio e speriamo che tutta la comunità si mobiliti per valorizzarlo come merita. La Pro Loco, con la Presidente Irene Viana, che ringraziamo, si è già attivata come punto di raccolta firme e altri punti saranno individuati prossimamente perché i luoghi del cuore appartengono a tutti. E il Ricetto di Candelo merita di essere tra questi."