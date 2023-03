Tennistavolo, in B1 TT Biella batte Verzuolo

Weekend impegnativo per Il TT Biella.

Le formazioni hanno disputato venerdì e sabato le partite di campionato; inoltre, nella giornata di domenica, le ragazze della C femminile hanno ottenuto un prestigioso secondo posto nel campionato regionale femminile, acquisendo il diritto a prendere parte ai play-off nazionali per la promozione in serie B, che si terranno a Terni nei giorni 6 e 7 maggio prossimi.

Serie B1. Grande risultato conseguito dalla formazione del TT Biella Carrozzeria Campagnolo nella sesta giornata di ritorno del Campionato Nazionale a squadre di serie B1. Impegnato a Verzuolo contro la sempre ostica compagine locale, il team non solo conferma il risultato dell’incontro di andata ma lo migliora anche nel punteggio. Cinque a due l’esito finale con i tre punti del capitano Eugenio Panzera, su Sych e Andrea Garello, e i due di Simone Cagna, su Torta e Andrea Garello; Simone conferma l’ottimo stato di forma che lo ha recentemente portato ad occupare la 38^ posizione nel ranking assoluto. A secco rimane Vincenzo Carmona, superato sia da Sych sia da Garello. Con questa vittoria la squadra consolida la terza posizione in classifica e attende l’ultima giornata, quando ospiterà, in casa, il Villa Romanò. Classifica: Santa Tecla Nulvi Coop. San Pasquale 26, Aon - Milano Sport Tennistavolo 20, Tt Biella Carrozzeria Campagnolo 16, Santa Tecla Ferraripay 12, A4 Verzuolo Tonoli – Scotta 10, Asd Us Villa Romano' 10, Asd Tt Enjoy - All Tennis Tavolo 6, Tt Vigevano Sport - Studio Bianchi 0.

Serie B2. Nel campionato di B2, la formazione del T.T. Biella Reale Mutua - Pelle E Bagolin, era impegnata anch’essa a Verzuolo contro gli imbattuti e fortissimi portacolori locali. Purtroppo il risultato è stato sfavorevole alla squadra, che ha dovuto soccombere per 5 a 0, nonostante gli atleti biellesi, in un paio di partite, abbiano sfiorato il colpaccio. Francesco Gamba, Tommaso Ferrraris e Jaroslaw Klamut nulla hanno potuto contro i Garello, padre Mattia e figlio Simone e il genovese Bertolini. Classifica: A4 Verzuolo Tonoli – Scotta 26, Tt Vigevano Sport - Officina G.M. 20, G.S. G. Regaldi Novara "B" 18, Tennis Tavolo Torino 16, Gstt S.Salvatore Windtre Panorama-Al 10, Asd Tt Gasp Moncalieri 8, , Tt Biella Reale Mutua - Pelle E Bagolin 4, G.S. G. Regaldi Novara "A" 0.

Serie C2. Nel girone A del campionato regionale di C2, il T.T. Biella-Legno vince tra le mura amiche contro il S. Salvatore. Con il capitano Stefano Erba ancora alle prese con problemi fisici, è stato Luca Lanza, con i tre punti conquistati, a prendere le redini del match. A completare il risultato sono arrivati poi i punti di Tommaso Sorrentino e del capitano su Gualeni. Completavano la formazione monferrina Corbia e il giovane De Lucchi. Per gli atleti biellesi la “regular season” finisce qui; infatti, nell’ultima giornata, è previsto per loro il turno di riposo: occorrerà dunque attendere i primi di maggio per la conclusione vera e propria del campionato, quando, a Settimo Torinese, saranno disputati i play-off promozione, ai quali il team è ovviamente qualificato. Classifica: Tt. Biella-Legno 22, Tt.Ossola 2000 Ristorante Terminus 16, G.S. G. Regaldi Novara 12, Asd Frandent Group Torino Universitaria 12, Tt S. Salvatore - Gioielli Di Valenza 6, Tt Saoms Costa D'Ovada 4, Asd Tt Gasp Moncalieri "A" 2.

Nel girone C, venerdì sera, nuova grande prova del T.T. Biella RDM – Arredamenti David, che vince a Moncalieri con il risultato di 5 a 2. Tra le fila dei padroni di casa ,a creare problemi, vi era solamente il bravo Nocera. Proprio contro di lui, prima David Dabbicco e poi Nicolò Manfredi hanno giocato due combattutissimi match. Dabbicco, avanti di due set, si vede rimontare per poi perdere 12 a 10 in bella; a Manfredi, invece, riesce l’impresa: chiude vincente (13 a 11 in bella) e conferma le ottime condizioni di forma, con tre punti conquistati. A completare l’opera ci pensano Fabio Cosseddu su Cresta e Matteo Passaro, vincente, con fatica, su Selmi (-10/10/-8/8/11). Per gli atleti biellesi, ora, è imperativo vincere l’ultima partita per accedere ai play-off.Classifica: Tennistavolo Sisport A 24, C.R.D.C. Torino A 22, Tt. Biella Rdm Automazioni E Sicurezza 22, Tennis Tavolo Torino 14, Asd Tt Gasp Moncalieri "C" 8, A.S.D. T.T. Enjoy Valmora 6, Valledora Alpignano Pub 82 6, C.R.D.C. Torino S 0.

Serie D1. Bellissima prestazione, nel campionato di D1, dei giovani T.T. Biella Tintoria Ferraris: nonostante l’assenza dell’esperto capitano Gianluca Servo, Lodovica Motta, Federica Prola e Mattia Noureldin se la giocano al meglio contro i primi della classe dello Splendor, disputando un grande match. Lodovica Motta e Mattia Noureldin superano il più quotato Trevisan; anche contro il forte Pronesti, sia Prola sia Motta, pur perdendo, non sfigurano certamente. Solo contro Bianchetto, dal gioco veramente ostico, i portacolori biellesi non riescono a venire a capo del gioco, perdendo entrambi gli incontri per 3 a 0.Classifica: A.S.D. Splendor 1922 26, , Pol Fc Vigliano Studio Loro 17, Gs Tt. Vercelli Merceria Monfrone 16, A.S.D. Asdtt Ivrea 13, T.T. Enjoy 12, Tt. Biella Tintoria Ferraris 8, Tt. Coumba Freide Aosta 8, Pol. Cedas Lancia - "Splendor" 2.

Serie D2. Incredibile il risultato del match di D2 con la formazione del T.T. Biella Pizzeria Giordano che si impone per 6 a 0 ai portacolori del Cedas Lancia. Il risultato in sé ha del clamoroso, se si pensa che l’incontro della gara di andata si era invece concluso con una sconfitta per 5 a 1. Michele Motta, con ruolo di capitano, ha mostrato buona solidità, superando in tre set Graziano e Ferraris. Ma la più piacevole sorpresa è stata Angelo Lamagna, anch’egli due volte a segno, su Milani, nella partita d’esordio e, con maggiore sicurezza, su Graziano. Stefano Torrero, invece, che sulla carta ne aveva di più, non ha convinto in pieno, forse anche per una leggera influenza patita in settimana; in sofferenza contro Milani (4/9/-9/-7/7), non ha brillato nemmeno contro Ferraris, a cui ha ceduto un set, portando comunque a casa i restanti due punti. Per la formazione l’obiettivo salvezza è stato brillantemente raggiunto.Classifica: Tt. Pontdonnas 15, A.S.D. T.T. Enjoy Sciapo' 14, Asdtt Ivrea 14, Tt. Biella Pizzeria Giordano 11, Frandent Group Torino Universitaria B 11, Pierino Mazzetto "B" 7, Pol. Cedas Lancia 6.

Serie D3. I giovani del T.T. Biella Barbera Auto hanno riposato Classifica: Tennistavolo Sisport B 18, Tt. Coumba Freide Aosta 17, Tt Vercelli Nds Cash Register 16, Frandent Group Torino Universitaria C 11, Asd Polisportiva Fc Vigliano 10, Valledora Alpignano Rock And Pong 3, Tt. Biella Barbera Auto 2.

Si è concluso domenica anche il Campionato a squadre di serie C femminile. A Settimo Torinese, ospiti della Sisport, si sono ritrovate tutte le nove squadre che hanno preso parte al campionato per stabilire tutte le posizioni di classifica. Le prime tre di ognuno dei due gironi hanno giocato per le posizioni 1-6, mentre le altre per quelle di rincalzo. Anche questa volta mancava all’appello una squadra; l’Oleggio, infatti, non si è presentato ai nastri di partenza.Le atlete biellesi, nel primo incontro in programma, hanno affrontato la formazione A del Verzuolo, che aveva precedentemente superato, al termine di un combattutissimo match, le padrone di casa della Sisport. Sia Federica Prola sia Lodovica Motta, dopo aver entrambe ceduto il primo set alle brave avversarie, hanno messo a punto la corretta strategia di gioco e si sono aggiudicate le rispettive partite: Federica su Rosso (-6/3/5/9) e Lodovica su Tosello (-10/8/5/7). Un po’ più sofferto il doppio con le nostre portacolori che, comunque, si aggiudicano la partita e l’incontro (-6/6/10/-8/5).

Nella finale, le ragazze hanno incontrato il Mondovì di Alessandrini e Beccaria, atlete di ottimo livello, che la scorsa stagione agonistica hanno disputato, con i colori del S. Salvatore, il campionato di A2. Nei due match di singolo, Alessandrini e Beccaria hanno sconfitto rispettivamente Motta e Prola per 3 a 0, mostrandosi, di fatto, troppo forti ed esperte. Più combattuto è stato invece il doppio, in cui le monregalesi hanno schierato Cento e Borrello, a cui sono state opposte Lodovica Motta e Alessia Fusca. Le due coppie si sono sostanzialmente equivalse; alla fine l’hanno spuntata le avversarie, contro cui le atlete biellesi se la sono giocata al meglio (14/-15/8/10).