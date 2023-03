Parcheggio ospedale in preda a furti e ad atti vandalici, Ponderano Merita chiede più attenzione alla giunta

I consiglieri di minoranza di Ponderano del gruppo “Ponderano Merita”, chiedono alla Giunta un maggiore livello di sicurezza nella zona Ospedale. Al centro della questione, atti vandalici, piccoli furti e rischio aggressione che starebbero creando allarme nei posteggi del nosocomio per i consiglieri.

"I frequenti episodi - scrivono in una nota i consiglieri - che si sono verificati negli ultimi mesi stanno allarmando lavoratori e utenti, alimentando preoccupazione e insicurezza. Il bisogno di sentirsi tutelati rappresenta un’urgenza per le istituzioni che devono fornire risposte adeguate e rafforzare la sicurezza reale e percepita; a tale riguardo gli esponenti di Ponderano Merita chiedono al Sindaco, autorità locale di pubblica sicurezza, contromisure per contrastare i suddetti eventi. Si rendono necessari interventi volti a garantire, ad esempio, che l’illuminazione pubblica sia adeguata e siano installati sistemi di videosorveglianza. La salvaguardia di lavoratori e utenti deve essere prioritaria e rappresenta un problema".