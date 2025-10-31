Ponderano, dal 1° novembre cambia la tariffa del parcheggio dell’Ospedale di Biella

Novità in arrivo per chi utilizza il parcheggio dell’Ospedale degli Infermi di Biella: a partire dal 1° novembre 2025, entrerà in vigore la nuova tariffa approvata dal Comune di Ponderano con una delibera di Giunta. Il provvedimento segue la richiesta di revisione tariffaria avanzata dalla società Gestopark S.r.l., concessionaria del servizio di sosta meccanizzata, che adduce, come si legge nel documento "Un disequilibrio economico-finanziario emerso dopo l’avvio effettivo della gestione, iniziata nel marzo 2024".

Secondo quanto stabilito dalla delibera, la tariffa sarà così articolata: resteranno i 30 minuti gratuiti di sosta, a partire dal momento di ingresso nel parcheggio, ma oltre questo tempo, la sosta costerà 1,50 euro fino alle ore 24 dello stesso giorno e non più 1 euro. L’importo tiene conto dell’adeguamento ISTAT (0,20 euro) e dell’aggiornamento della tariffa giornaliera (1,30 euro).

La decisione del Comune arriva dopo un’attenta analisi condotta dagli uffici tecnici, che ha confermato la presenza di uno squilibrio reale rispetto alle condizioni economiche definite in fase di gara nel 2017. All’epoca, infatti, il parcheggio non era ancora operativo e non esistevano dati storici sui flussi di utenti dell’ospedale, rendendo difficile stimare correttamente costi e ricavi del servizio. Si legge nel documento: "L’effettivo avvio della gestione del parcheggio è avvenuto a distanza di 7 anni dall’affidamento della concessione, e quindi, a seguito di assestamento dell’operatività “a regime” degli ambulatori ospedalieri, nonché a seguito profondo cambiamento delle condizioni di mercato conseguenti all’emergenza sanitaria ed agli eventi internazionali, con importante riverbero sui costi necessari al funzionamento della gestione". Nel corso degli anni, inoltre, la gestione ha subito ritardi (il contratto con Gestopark è stato stipulato nel 2019 ma attivato solo nel 2024) e l’impatto di eventi eccezionali come l’emergenza sanitaria e l’aumento dei costi di gestione.

Nella delibera dell'esecutivo di fa riferimento al principio sancito dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), secondo cui le concessioni devono mantenere un equilibrio economico-finanziario per tutta la loro durata, prevedendo la possibilità di revisioni quando sopraggiungono eventi non imputabili al concessionario.

Restano confermati gli stalli gratuiti già riservati alle associazioni di volontariato e alle persone con disabilità.

Con l’adeguamento tariffario, il Comune di Ponderano punta a garantire la sostenibilità della gestione del parcheggio, mantenendo al tempo stesso condizioni eque per gli utenti e assicurando il corretto equilibrio del rapporto con il gestore privato.