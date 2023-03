Weekend impegnativo per la scuderia Rally & Co

Weekend poliedrico quello appena passato per la scuderia Rally & Co che, oltre ad essere impegnata sul fronte rally storici e Karting, ha partecipato anche in un rally moderno su pista.

Portacolori biellesi alla 7°edizione del Motors rally show sulla pista di Castelletto di Branduzzo Paolo Drago alla sua seconda gara di rally dopo una lunga militanza nelle gare di go kart coadiuvato alla note da un veterano tra i navigatori con oltre 400 gare all'attivo, Giuliano Santi.

Sulla loro Peugeot 208 la coppia laniera ha brillato con una gara in crescendo agguantando sul finale la 34° posizione assoluta, con la ciliegina del 3° posto nella combattutissima classe rally 4 un risultato molto lusinghiero per entrambi.