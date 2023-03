Kart, bella vittoria per Leonardo De Grandi

Prima gara di campionato kart e prima vittoria per il piccolo portacolori della scuderia Rally & Co Leonardo De Grandi. Lo scorso weekend si è infatti disputata la 1^ prova di Coppa Italia del campionato kartsport circuit sulla pista 7 laghi a Castelletto di Branduzzo.

Partito dalla pole position, il biellese conclude secondo in gara 1 compiendo il capolavoro in una combattutissima finale a colpi di sorpassi e controsorpassi, arrivando sul traguardo1^ assoluto e 1^ cat. GR3 UNDER 10.Un arrivo al fotofinish visto l'esiguo vantaggio di soli 0.059 millesimi sul secondo, frutto di una costante velocità di Leo che in tutte le manche ha fatto segnare il giro più veloce, trovandosi decisamente a suo agio sul nuovo go kart seguito magistralmente quest'anno dal capo tecnico Massimo Fiordomo.