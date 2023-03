Grandi risultati per Rally & Co ad Arezzo FOTO

Grandi risultati per la scuderia Rally & Co ad Arezzo in occasione della 13° edizione del rally vallate aretine prima tappa del campionato italiano rally autostoriche. Seconda posizione assoluta nella classifica coppa scuderie, per merito dei suoi tre equipaggi, capitanati da Marco Bertinotti e Andrea Rondi che a bordo della loro Porsche 911 preparata dalla pentacar agguantano una 3° posizione assoluta e una seconda nel raggruppamento 2 rallentati da un testacoda e da alcuni problemi al cambio che hanno pregiudicato la possibilità di una posizione ancora migliore.

Undicesimo posto assoluto quarti nel secondo raggruppamento è vincitori di classe fino a 2000 cc per la famiglia volante di Valdilana composta da Walter Anziliero con alle note la figlia Alyssa che sulla loro Ford Escort hanno sfiorato la top ten colpa anche di alcuni problemi con la scelta degli pneumatici. Ottima posizione finale per Alessandro Bottazzi e Ilaria Magnani che sulla loro piccola ma veloce opel corsa gsi mettono in carniere una 17° posizione finale, sesti nel quarto raggruppamento e vincitori di classe fino a 1600. Prossima gara in calendario nel campionato italiano rally autostoriche ad aprile in Sardegna per il rally costa Smeralda storico.