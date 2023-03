ASD Rollerblot, pioggia di medaglie a Leinì

Un inizio anno entusiasmante per la ASD Rollerblot che alla prima gara della stagione ha già saputo conquistare pubblico e giuria. La società di pattinaggio artistico, che ha sede a Caresanablot e che è attiva nel Biellese con una sezione distaccata a Vigliano, domenica 26 febbraio ha partecipato al Trofeo Regionale “Piccoli Passi” tenutosi a Leinì (Torino). Un'importante occasione per sei atlete che, alla loro prima gara ufficiale, hanno saputo distinguersi classificandosi nelle prime posizioni. Ad aprire la giornata di gara è stata la piccola Alessandra Averono, per la categoria PRIMI PASSI F1.

Un'esibizione con pochissime sbavature, eseguita con grinta e determinazione, le ha permesso di aggiudicarsi il 2° posto. A seguire, nella combattuta categoria AVVIAMENTO si sono esibite Agnese Negro e Alice Acquadro. Grazie alla sua interpretazione frizzante e scorrevole, Agnese si è piazzata al 2° posto, mentre Alice è scivolata in 4° posizione a causa di qualche piccola sbavatura in un'esecuzione coreograficamente ben fatta. Medaglia d'oro invece per le sorelle Zanchetta, Alice e Martina, rispettivamente nelle categorie SMERALDO F3 e SMERALDO F4. Queste due atlete hanno dato prova di grande abilità tecnica e artistica, portando a termine un disco pulito e ottenendo così i punteggi migliori. L'ultima a scendere in pista è stata Sofia Nevolo, nella categoria SMERALDO F4. La sua esibizione dolce, sporcata solo da alcune piccole imprecisioni, le ha fatto guadagnare la seconda posizione sul podio.

L’allenatrice Elisa Negro, ex atleta e tecnico federale FISR, si ritiene molto soddisfatta delle prestazioni delle sue atlete. Ed è solo l'inizio di un anno che porta con sé numerosi obiettivi, a partire dai prossimi appuntamenti in programma: il Trofeo Regionale AICS che si terrà il 25 e il 26 marzo a Castelletto d'Orba (AL) e il Campionato Regionale AICS che avrà luogo ad aprile a Biella. Spazio agli allenamenti dunque, per affrontare al meglio uno sport capace di essere allo stesso tempo dolce ma potente, energico ma emozionante. Per chi volesse avvicinarsi al pattinaggio artistico e avere maggiori informazioni sui corsi che si tengono a Vigliano Biellese, è possibile contattare direttamente l'allenatrice Elisa Negro (tel. 345 405 2056).