Uomo scomparso a Netro, la Prefettura: "Tempestiva attivazione, ottimo risultato"

Tempestiva attivazione del piano ricerca persone scomparse da parte della Prefettura e conseguente ritrovamento della persona scomparsa. Un ottimo risultato, frutto di un attento lavoro di squadra, quello raggiunto da tutte le componenti impegnate nella ricerca persone scomparse, nell'ambito dell'operazione di ricerca conseguente all'attivazione, da parte della Prefettura di Biella, del piano provinciale.

L'operazione nasce in seguito alla notizia di scomparsa di un signore di 68 anni, allontanatosi dal proprio domicilio nella mattinata del 19 febbraio 2023, su denuncia dell’Operatore Socio Sanitario presso i Servizi Sociali, cui è affidato.

La Prefettura di Biella, interessata di ciò dal Comando dei Carabinieri, ha prontamente attivato il piano ricerca persone scomparse affidando il coordinamento tecnico operativo al Comando dei Vigili del Fuoco, in ragione della particolare tipologia della presunta zona di scomparsa "non antropizzata, montana, impervia".

Il Comando dei Vigili del Fuoco, che ha costituito un Posto di Comando Avanzato, ha garantito la presenza sul posto di quattro unità speciali e segnatamente il nucleo cinofili, il nucleo S.A.F. (Speleo-Alpino-Fluviale), il nucleo T.A.S. (Topografia applicata al soccorso) ed il nucleo S.A.P.R. (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto). Presenti sul posto anche il CNSAS, i Carabinieri Forestali, la Guardia di Finanza, la Protezione Civile, la Croce Rossa e i volontari A.I.B..

Nelle ricerche sono stati impiegati anche un drone ed un elicottero, che hanno consentito il sorvolo delle aree interessate dalle operazioni. Nella mattinata di ieri si è svolta in Prefettura una riunione per un primo, immediato, riscontro in ordine alle attività di ricerca sino a quel momento compiute, d'intesa che la stessa sarebbe stata riconvocata ed estesa alla partecipazione di tutti gli attori del sistema prima del tramonto ove le ricerche non avessero, medio tempore, dato il risultato sperato.

Nel tardo pomeriggio di ieri è giunta la lieta notizia del ritrovamento: la persona scomparsa è stata individuata nel Comune di Netro, località Mulino, nei pressi di un torrente. Il signore è stato trovato in discrete condizioni di salute ed affidato alle cure dei sanitari del servizio sanitario 118 che, mediante eliambulanza, lo hanno trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Ponderano per gli accertamenti e le cure del caso.

La Prefettura, che ringrazia tutte le forze e gli operatori intervenuti, sta procedendo alla chiusura ufficiale del Piano ricerca persone scomparse.