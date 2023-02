Valle Elvo entra nell'èlite del calcio piemontese, Dellarovere: “Il sogno continua...”

La Federazione Italiana Giuoco Calcio certifica la qualità sportiva dell’ASD Valle Elvo, che entra così nell’ “élite” del calcio piemontese. Il prezioso e prestigioso riconoscimento è stato ritirato sabato 18 febbraio, a Borgaro Torinese, durante una cerimonia ufficiale, dal presidente Guido Dellarovere.

“Un premio che ci riempie d’orgoglio - dice il numero uno dell' ASD - perché ci riconosce quanto fatto negli anni. Ovviamente ne siamo felici. Da tempo lavoriamo affinché la nostra società non venga vissuta come un trampolino di lancio verso altri club o squadre, vicine e lontane. Ma una casa dove rimanere, per formarsi come atleti e come uomini. Questo è il messaggio che vogliamo divulgare, anche grazie a questo premio conferito dalla Federazione per quanto fatto e soprattutto per come l’abbiamo fatto. Contano infatti i risultati ma soprattutto il modo in cui vengono conseguiti. Da sempre lavoriamo per dare un’occasione sportiva e umana ai giovani del territorio e della nostra valle. Non solo per i primi calci a un pallone o per qualche stagione finché sono piccoli. Abbiamo infatti tecnici qualificati e preparati per seguire tutta la crescita e l’evoluzione dei nostri atleti, fino alla prima squadra, come i risultati sul campo dimostrano. Proprio la prima squadra ha vinto la Coppa Piemonte e Valle d’Aosta, provinciale, per le formazioni di Seconda e di Terza Categoria. Premio che abbiamo ricevuto oggi domenica 19 febbraio e che ci dà diritto all’accesso alla fase regionale di questa importante competizione”.

E ancora, continua il presidente del club, che vanta circa duecento tesserati provenienti anche da Biella e altri paesi della provincia: “In passato alcuni nostri atleti ci hanno lasciato perché incantati dalle sirene di altre società, proprio in ragione dell’appartenenza alla categoria élite della propria scuola calcio. Oggi questo riconoscimento l’abbiamo anche noi, che in tutto e per tutto ci sentiamo all’altezza delle migliori realtà calcistiche del territorio. Il premio l’hanno consegnato a me. Ma è stato idealmente dato agli allenatori, ai dirigenti, ai volontari e a tutti i giovani e giovanissimi che ogni settimana scendono in campo con i nostri colori. Il sogno della nostra valle, continua”.