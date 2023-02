25enne deferito in stato di libertà per “deturpamento e imbrattamento di cose altrui” a Zumaglia e a Biella, FOTO

Il 14 febbraio 2023, in Bioglio, a conclusione accertamenti, i militari della locale Stazione Carabinieri hanno deferito in stato di libertà un 25enne, censurato, poiché si è reso responsabile del reato di “deturpamento e imbrattamento di cose altrui”.

Nei primi giorni del mese di febbraio nella via Roma del comune di Zumaglia, l’uomo aveva imbrattato un cassonetto della spazzatura, un palo della luce e una cabina elettrica, mediante l'utilizzo di vernice spray di colore rosso.

L’attività d’indagine immediatamente avviata ha permesso d’identificare il soggetto quale responsabile dell’imbrattamento.

Il successivo 16 febbraio 2023, in Biella, a conclusione di ulteriori accertamenti esperiti in virtù della precedente citata attività investigativa, consentiva a personale del N.O.RM. della Compagnia Carabinieri di Biella di deferire in s.l. il medesimo soggetto poiché ritenuto responsabile, in più occasioni, in orario notturno, in Biella via Italia e vie centrali limitrofe, di imbrattamento con vernice spray di colore rosso e blu di numerose pareti di immobili ivi ubicati.