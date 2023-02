Valle Mosso, oratorio in festa per bambini e ragazzi

Dopo lo stop forzato di due anni nel rispetto dei protocolli contro la diffusione del Covid-19, torna quest’anno la Festa di Carnevale per bambini e ragazzi in Oratorio a Valle Mosso.

“Con rinnovato entusiasmo - affermano gli Animatori dell’Oratorio - proporremo un pomeriggio di divertimento ed allegria per bambini e famiglie. Sabato 18 febbraio, a partire dalle ore 15.00, verranno proposti giochi, pignatte e tante attività. Non mancherà la tradizionale “battaglia di coriandoli”, sempre molto richiesta da grandi e piccini. A seguire una ricca merenda. Questo momento di festa avrà maggior successo se tutti sceglieranno di partecipare in maschera. A tale riguardo, saranno premiati i travestimenti più creativi e simpatici”.

Inoltre, il gruppo degli Animatori sta organizzando una serata “Pizza & Pigiama” per i ragazzi della Scuola Secondaria di I grado. “Già prima di Natale - continuano i giovani - abbiamo proposto un fluo party per divertirci insieme e riscoprire la bellezza di giocare, ballare e ridere in gruppo. Considerato il riscontro positivo, proponiamo un nuovo appuntamento per venerdì 24 febbraio. Ci troveremo in Oratorio alle ore 19.30 per una pizzata in compagnia e tanti giochi insieme. Abbiamo pensato ad un “dress code” alquanto particolare: il pigiama. Il divertimento è assicurato! Dopo il periodo della pandemia e del distanziamento, siamo convinti che i ragazzi abbiano voglia di ritrovarsi, anche solo per la cena e un momento di gioco e quindi stiamo cercando di “reinvertarci” ogni volta per rispondere alle loro esigenze”.

Ai fini organizzativi, per tale evento, è necessario confermare la propria presenza (entro il giorno 20/02) al numero 347/3449959 (solo SMS o WhatsApp), comunicando anche il gusto della pizza.