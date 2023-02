Giovanili SPB, la Monteleone Trasporti continua a vincere

Grandi partite per tutte le giovanili, a cominciare dalla Under 12, con la SPB Conad che ha giocato a Novara. La prima partita contro la Pallavolo Altiora ha riservato gioie ai giovanissimi biellesi, che hanno vinto per 2 a 1. Subito dopo è arrivata la combattuta sconfitta contro la Pavic, sempre per 2 a 1, per concludere in bellezza contro la Pallavolo Scurato con un bel 3 a 0.

In Under 15 la SPB Lanificio di Sordevolo non delude le aspettative, chiudendo la gara contro la Pallavolo Scurato in un secco 3 a 0. Continua la scalata della SPB Monteleone Trasporti, che vince anche contro Verbania, in trasferta. Una partita che però porta solo due punti per i biellesi, che significa il matematico secondo posto in campionato, pur senza sconfitte. L’Under 18 rimane in cima al campionato UISP, vincendo ancora una partita al tie break, dopo continui ribaltamenti di fronte.

U12 SPB Conad - Pallavolo Altiora 2-1 (15-5; 15-10; 13-15)

Pavic Azzurra - SPB Conad 2-1 (15-13; 10-15; 15-6)

SPB Conad - Pallavolo Scurato 3-0 (15-8; 15-4; 15-14)

U15 Pallavolo Scurato - SPB Lanificio di Sordevolo 0-3 Parziali: 13-25; 10-25; 15-25.

U17 Pallavolo Altiora - SPB Monteleone Trasporti 2-3 Parziali: 22-25; 26-24; 16-25; 29-27; 5-15.

U18 ASD Kolde - Scuola Pallavolo Biellese 2-3 Parziali: 16-25; 25-12; 17-25; 25-15; 11-15.