Kickboxing, Team Ingra inarrestabile agli Europei

Il 5 febbraio a Cornaredo si sono svolti i campionati WBFC di kickboxing e K1 dove i 4 atleti di punta del TEAM INGRA capitanati dal maestro Andrea Ingrasciotta sono riusciti a strappare ben 4 titoli europei e un secondo posto.

Desire Foscale si è vista nella miglior forma dove battendo la rivale francese va in finale nella categoria juniores superando l' avversaria con numerose tecniche doppiate di gambe e portando a casa il titolo . Purtroppo nella finale della categoria seniores è stata sconfitta per un soffio. James Polin trova il titolo della consacrazione, riuscendo a incanalare la giusta grinta per portarsi a casa l'europeo con numerosi low kick e colpi di braccia da cecchino.

Lemuel Chiarini si presenta alla finalissima di contatto pieno nella categoria – 67 e si aggiudica il titolo. Forza strepitosa che riesce a sovrastare il suo avversario pressandolo notevolmente con low kick e pugni, dimostrando l’enorme potenziale mostrato già nelle precedenti apparizioni.

Amjad Karafi parte la sua scalata da una semifinale molto combattuta a colpi di corta distanza dove l’ atleta non riusciva a esprimere al meglio la tua tecnica e forza. Vince e finisce in finale che, grazie al temperamento e ad una straordinaria tecnica affinata in palestra porta a casa il titolo europeo di contatto pieno con numerose tecniche di braccia inarrestabili. Continua così la bella realtà biellese dello sport da combattimento, con questi successi i ragazzi di Ingrasciotta danno prova del gran lavoro svolto in palestra diventata oramai un eccellenza.