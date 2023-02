Viverone, 48enne morsicata al braccio da un cane: in codice giallo all'ospedale (foto di repertorio)

Una donna di 48 anni è stata trasportata in ospedale in codice giallo al Pronto Soccorso di Biella. Stando alle prime informazioni raccolte, sarebbe stata morsicata ad un braccio da un cane di grossa taglia. Il fatto è avvenuto oggi a Viverone. Sul posto personale sanitario del 118 per l'assistenza.