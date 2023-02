Picchia il preside di fronte agli studenti, prof sospeso. Il dirigente è l'ex biellese Paolo Parolini

Entrato di ruolo a Biella nel 2019, il preside Paolo Parolini, "baby preside" come era stato definito da alcuni per la sua giovane età (classe 1987), per qualche anno è stato dirigente a Valdengo, e in questi giorni è stato al centro della cronaca per una spiacevole vicenda che lo ha visto coinvolto.

In base a quanto si apprende, sembra che Parolini al momento dirigente delle media Leopardi di Mira, nel veneziano, sia stato più volte colpito al volto da un professore con calci e pugni. Il fatto sembrerebbe essere avvenuto nel corridoio, di fronte agli studenti.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della vicina stazione che hanno immediatamente separato i 2.

Il professore ora è stato sospeso e rischia il licenziamento.