Caccia alla “Cometa Verde” con Unione Biellese Astrofili

Nuovo appuntamento con Unione Biellese Astrofili all’Osservatorio Biellese Astronomico&Astrofisico di Cascina San Clemente a Occhieppo Inferiore.

Mercoledì 1 Febbraio ci sarà la Caccia alla Cometa C/2022 E3-ZTF, nominata "Neanderthal" perché è passata durante l'Età della Pietra, e tornerà fra 50.000 anni. L’osservazione sarà alle 21 quando la cometa sarà al perigeo, il punto più vicino alla Terra.

“E’ un appuntamento straordinario – dice Flavio di U.B.A. - ed unico per moltissimi anni a venire, quindi da non perdere nella notte del massimo avvicinamento della cometa alla Terra. Speriamo che non ci tradisca il meteo. Questa cometa è detta anche la "cometa verde" dal colore del suo nucleo. Di lungo periodo, ritorna nel nostro sistema solare dopo essere transitata 50.000 anni fa, all'epoca appunto dell'uomo della pietra. E tornerà tra altri 50.000 anni”.