Pallamano, torna in campo il Vigliano: ko con Crenna

Sono ripresi nel fine settimana i campionati FIGH di pallamano per FC Vigliano Polisportiva che ha sfidato la fortissima squadra di Crenna presso la palestra comunale di Gallarate nella serata di domenica 22 gennaio uscendo sconfitta 53-9.Grande l’impegno messo in campo dai giallorossi che hanno sempre tentato di costruire l’azione e di rientrare in difesa per tentare di fermare i fulminei contropiedi avversari.

Questo il commento dell’allenatore giallorosso Simone Lugli a fine gara: ”Abbiamo indubbiamente fatto un risultato migliore rispetto alla gara di andata. La squadra è ripartita benissimo dopo la pausa natalizia e tutti hanno dato il loro contributo, sia i più esperti, sia i meno. Peccato solo per gli infortuni di Paolo Brera e Gabriele Onnis, dovuti a cadute durante azioni di gioco”.

Nel frattempo sono in partenza le gare del campionato Under 15 maschile che ha disputato il suo primo turno domenica 15 gennaio ad Imperia con la squadra viglianese che ha riposato. I giallorossi scenderanno invece in campo domenica 29 gennaio a Tortona per sfidare dapprima i forti padroni di casa di Derthona e successivamente il Città Giardino Torino. La classifica per ora recita: Imperia 4 punti, Derthona e Valpellice 2, Città Giardino e Vigliano 0.

Queste le aspettative dello staff tecnico giallorosso sul campionato. A parlare ancora una volta il responsabile tecnico Lugli: “Ci stiamo preparando al meglio anche per questa seconda competizione federale nella quale Vigliano è all’esordio assoluto come società. Ci teniamo a fare una figura decorosa e a confrontarci con le altre quattro squadre del girone. Stiamo anche recuperando alcuni atleti che si sono riavvicinati alla pallamano nel mese di gennaio e alcuni giocatori ci saranno prestati per il campionato da Exes 1984, società nostra gemellata con cui la maggioranza di nostri under 15 ha già disputato il campionato 2021-2022”.

Proseguono intanto che le attività scolastiche e il gruppo sportivo di Pollone dove si sta formando anche un bel gruppo di ragazze che la società sta piano piano avviando verso una possibile partecipazione alle attività federali.