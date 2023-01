New Generation Taekwondo, due nuovi DAN: ecco chi sono

La società ASD New Generation Taekwondo, tra i suoi iscritti, ha due nuovi DAN: Paola Rosati e Cristina Ballini, entrambe di Roasio, sabato 14 gennaio hanno sostenuto il passaggio di grado a Piossasco e hanno raggiunto, rispettivamente, il grado di cintura nera II DAN e cintura nera I DAN. Gli esami di DAN sono esami federali che vengono organizzati per il passaggio da cintura colorata a cintura nera (e per i vari gradi di cintura nera, i DAN), dove presenzia una commissione esterna alla società di appartenenza. Paola e Cristina, che praticano il Taekwondo da molti anni, hanno partecipato alla sessione di esame e sono state promosse nei rispettivi gradi, confermando il loro grande impegno e passione dimostrati nel corso di tutti questi anni.

La società e i tecnici Stefano e Giorgio Moi si ritengono molto soddisfatti: "Paola e Cristina, pilastri del nostro gruppo in quanto sono atlete storiche della nostra società, sono la dimostrazione concreta che impegno, costanza e passione portano al raggiungimento dei propri obiettivi. Si sono trovate di fronte, inoltre, a un esame con caratteristiche totalmente nuove rispetto agli anni precedenti perché la Federazione ha aggiornato le prove d'esame, ma non si sono tirate indietro, facendosi "apri-pista" tra la nostra società sul nuovo regolamento d'esame. Siamo estremamente contenti e soddisfatti del loro percorso".