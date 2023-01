A Biella è tempo di carnevale: il Thes festeggia i 60 anni, Chiavazza i 53 e tornano i coriandoli in piazza Cisterna, FOTO e VIDEO

Provati dal Covid, ma a Biella tornano i festeggiamenti del carnevale. La presentazione è avvenuta questa mattina a Palazzo Oropa. Presenti l'assessore Gaggino e le maschere della città.

A fare il padrone di casa è stato l'assessore Massimiliano Gaggino: "Il programma è completo - ha esordito - . Abbiamo aspettato perchè si doveva capire se si poteva fare la sfilata dei carri a Chiavazza poi si è invece deciso per fare una sfilata di maschere, gruppo di carnevale e dei ragazzi delle scuole ed eccoci qui. Ringrazio tutte queste persone che si sono prodigate per organizzare gli eventi perchè non è stato facile ma la voglia di ricominciare è tanta. Ci tengo inoltre a ringraziare lo staff del mio assessorato che ha seguito gli eventi legati al Carnevale; la Pro loco di Biella e Valle Oropa con Christian Clarizio e il centro Commerciale I Giardini, con il direttore Luca Iori, sempre attento a vicino alle nostre manifestazioni, con un intervento economico diretto".

Il primo appuntamento sarà la sfilata di apertura il 4 febbraio a Biella, per le vie della città e la consegna delle chiavi al Gipin e alla Catlina. Il 10 è invece in programma lo spettacolo al teatro di Chiavazza, l'11 ci sarà Biella Marsquerade in piazza Cisterna, alle 20 la cena con spettacolo a Chiavazza, quindi domenica 12 la fagiolata del Gallo in Riva e alle 14,30 al Thes dove si festeggeranno i 60 anni del Comitato. In piazza XXV Aprile lo stesso giorno ci sarà la sfilata allegorica per le vie del quartiere dalle 14.

Lunedì 13 si balla con il Bal dal Lunes a La Paschiera, sabato 18 ci sarà la Karneval Run, quindi al Thes la cena del 60° e l'incontro de la Bela Ginevra e del Conte con i personaggi storici del Biellese, torinesi e valsesiani. Domenica 19 alle 14 è in programma la fagiolata a Chiavazza e il carnevale dei bambini, a Cossila San Grato la fagiolata al campo sportivo. Lunedì 20 al centro incontro Vernato dalle 15 ci sarà il carnevale dei bambini, mentre in Riva sarà il 21 all'oratorio di San Cassiano"