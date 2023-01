Allarme incendio a Masserano, azione tempestiva dei Vigili del Fuoco

Intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco per un incendio scoppiato all'interno di una canna fumaria. L'allarme è stato lanciato intorno alle 21.30 di ieri, 22 gennaio, a Masserano. Sul posto la squadra di Cossato che, in breve tempo, ha provveduto a mettere in sicurezza l'abitato bonificando l'interno del camino.