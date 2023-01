Bear Wool Volley, ecco i risultati finali FOTO

Si sono giocate oggi, giovedì 5 gennaio 2023, le finali della diciottesima edizione del Bear Wool Volley, il Torneo internazionale di pallavolo giovanile che ogni anno (con l’esclusione del fermo dovuto alla pandemia) va in scena a Biella a inizio gennaio.

Con l’eccezione della categorie Under 13 e Under 14 femminile, che sono state giocate alla palestra Massimo Rivetti di Biella, tutte le finali 1° e 2° posto sono state disputate al PalaForum del centro Gli Orsi di Biella. Qui di seguito i risultati, categoria per categoria. I risultati Nella categoria Under 13 femminile, la finale 1° e 2° posto fra Cus Collegno e Rosaltiora Verbania Blu è stata vinta dal Cus Collegno col punteggio di 2–0 (parziali 25/13 e 25/22).

Sul terzo gradino del podio sono salite le ragazze del VBC Savigliano che hanno sconfitto le locali di Virtus Biella per 2–1 (parziali 20/25, 25/19 e 9/15). Nella categoria Under 14 femminile, nella finale 1° e 2° posto a prevalere sono state le ragazze del Volley Team Brianza, che hanno sconfitto di misura, 2–1 (parziali 25/10, 18/25 e 16/14), Verovolley Gruppo VISCAM. Terzo posto per VBC Savigliano, che ha sconfitto Pallavolo Alfieri per 2–0 (parziali 25/13 e 25/23). Nell’Under 15 maschile ad aggiudicarsi il titolo sono stati i ragazzi di Parella 2008 che hanno sconfitto 2–0 (parziali 25/18 e 25/23) gli svizzeri del Ferney. Sul terzo gradino del podio sono saliti i ragazzi del Lasalliano di Torino, che hanno sconfitto 2–1 (parziali 25/14, 22/25 e 15/6) il Valtrompia di Brescia. Per la vittoria nella categoria Under 16 femminile è stato giocato un “derby” fra Volley Academy Gialla e Volley Academy Nera. Alla fine, dopo una partita molto “serrata”, hanno prevalso le ragazze della squadra nera col punteggio di 2–1 (parziali 26/28, 25/14 e 15/11).

Terzo posto per Progetto Due A che ha sconfitto 2–0 (parziali 25/21 e 25/11) le torinesi di Volley Almese GB. Nell’Under 17 maschile per il primo posto si sono invece sfidate le squadre piemontesi Volley Montanaro e Parella. Alla fine hanno prevalso 2–1 (parziale 23/25, 25/23 e 15/11) i ragazzi del Parella. Al terzo posto si sono piazzati i ragazzi del Valli di Lanzo, che hanno sconfitto 2–1 (parziali 13/25, 25/18 e 15/8) la squadra del Desio Volley Brianza. Per il titolo della categoria Under 18 femminile si sono affrontate Isil Volley Almese e PROFOAM Virtus Biella. Al termine di una partita molto combattuta hanno prevalso le biellesi per 2–1 (parziali 19/25, 26/24 e 14/16). Il terzo posto è andato alle ragazze del Lingotto, che hanno sconfitto 2–0 le svizzere del Pfeffingen A. Infine, il titolo della categoria Under 19 maschile è tornato ai tedeschi del Baden (già vincitori in passato a Biella). Hanno sconfitto in finale i liguri del Vitrum & Glass Carcare per 2–1 (parziali 25/13, 22/25 e 15/10). Per il terzo posto si sono affrontate Albisola e Nuncas Chieri. I Chieresi hanno vinto per 2–0 (parziale 25/18 e 25/19). Va ricordato che, come da regolamento, ai tedeschi del Baden è andato anche il 1o Memorial Marco Germanetti. Molto toccante è stato, prima della partita, il minuto di silenzio dedicato al ragazzo, mancato per malattia nel 2021, a soli 23 anni.

Il Palazzetto, fino a quel momento molto rumoroso, è diventato improvvisamente muto mentre sugli schermi scorrevano alcune immagini del ragazzo. Nella categoria Special Olympics a prevalere sono stati i locali di ASAD Biella, che hanno sconfitto 2–1 i torinesi di Fuorionda. Il terzo gradino del podio è andato ai varallesi del Passepartout che hanno sconfitto Eunike Bianca. Classifiche, immagini e altre informazioni sul 18° Bear Wool Volley sono disponibili nel sito Internet del Torneo, al link: https://bearwoolvolley.it. Va ricordato che sono attivi anche i profili social del Bear Wool Volley, su Instagram (https://www.instagram.com/bearwoolvolley) e su Facebook (https://www.facebook.com/BearWoolVolleyBiella).