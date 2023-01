Ritorna la festa del Pan e Vin a Valdengo

Continua la tradizione del Pan e Vin a Valdengo, organizzato come ogni anno dagli Amici Sportivi Valdengo e dal Comitato Festeggiamenti Monastieresi e Meolesi. Venerdì 6 gennaio segnerà la 42a edizione della tradizionale festa, che avrà luogo presso la sede del gruppo Amici Sportivi in Via Libertà 30, Valdengo.

Il pensiero degli organizzatori va, come sempre, a Lino Lava che per primo ha portato la tradizione della festa del Pan e Vin dal Veneto al territorio biellese. I festeggiamenti saranno preceduti, alle 10:30, dalla Santa Messa nella parrocchia di Valdengo. Seguirà il tradizionale e atteso pranzo, dalle 12:30, nei locali del Centro Sportivo, per condividere un pasto caldo in amicizia ed allegria.

Quest’anno, inoltre, alle 16:30 ritorna il falò propiziatorio, come vuole la vera tradizione dell’Epifania veneta, dopo lo stop forzato per la pandemia. Il falò sarà accompagnato dalla tradizionale nenia del Pan e Vin e dalla visita dei Re Magi alla capanna del presepe allestito nel Centro Sportivo. Ma i festeggiamenti non finiscono qui: a tutti i presenti verrà servita una deliziosa pinza, emblema delle origini antiche della festa, accompagnata da un caldo bicchiere di vin brulè.