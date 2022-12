Anche Andorno piange Marisa Contro

E' mancata all'affetto dei suoi cari Marisa Contro, di 71 anni. Marisa era molto conosciuta anche ad Andorno, dove per anni assieme al marito Aldo ha avuto il negozio di gioielli Mazzia in via Giulio Cappellaro.

Marisa oltre al marito lascia i figli Pamela e Riccardo, quest'ultimo con la moglie Joann, i nipoti Lorenzo, Stefano, Matilde, Emilia ed Ethan, la sorella Vilma con le figlie Elena ed Alessandra.

I funerali, affidati all'impresa Figli di Mosca Giacomo, avranno luogo in Ponderano, domani giovedì 29 alle ore 14,30 nella Chiesa Parrocchiale. Dopo la S. Messa il corteo funebre proseguirà per il Tempio Crematorio.