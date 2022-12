A Biella la sgambata di Santo Stefano, quando lo sport è vero divertimento FOTO e VIDEO

Grande partecipazione a Biella per la tradizionale Sgambata di Santo Stefano, andata in scena nella mattinata di oggi, 26 dicembre, e realizzata da Tapa Run Biella. Un allenamento collettivo a strade aperte che ha riscosso un notevole successo.

Il segreto di un simile risultato? Il desiderio di praticare sport tutti insieme senza l’assillo del cronometro di gara. Semplicemente correndo, parlando in compagnia, raccontandosi apertamente e senza tentennamenti.

Numerosi anche gli sportivi che, dopo diversi mesi di inattività, sono tornati a indossare le scarpette da corsa e darsi appuntamento in piazza Martiri per condividere tutta la loro passione. Più forte di due anni di pandemia, o delle difficoltà quotidiane e nazionali. La carovana ha fatto tappa nei punti più suggestivi del capoluogo: dal borgo storico del Piazzo, passando per piazza Cisterna fino alle vie del centro cittadino.

Tantissimi i passanti che, divertiti alla vista della simpatica comitiva, hanno impresso in video e foto i vari momenti del passaggio. Non solo amore per la corsa ma anche allegria e divertimento condiviso, con l’esecuzione di brani natalizi, attraverso una cassa audio, portata con una carriola da un gruppo di runners.

Sicuramente un buon modo per celebrare appieno la fine dell’anno e l’inizio di un nuovo ciclo sportivo che vedrà ancora una volta protagonista assoluto il circuito podistico biellese.