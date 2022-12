I consigli del fine settimana di newsbiella.it del 9, 10 e 11 dicembre

Venerdì 9 dicembre

- Candelo, Borgo di Babbo Natale

- Biella, alle ore 18:00 in via Italia, 40 sarà scoperta una targa a ricordo del luogo fu convocata la prima riunione per la fondazione della Sezione di Biella degli Alpini

- Biella, Giornate Rosa - 1° Memorial Elvira Gattulli, Ore 9 singolare femminile di quinta categoria, Ore 15 singolare femminile di quarta categoria Tennis tavolo, Palapajetta

- Vigliano, Vigliano, Teatro Erios III edizione della Rassegna Interscambi Coreografici, ore 21

- Biella, Teatro Sociale Villani Spettacolo teatrale: Il mio nome è Marco ore 20,30.

Sabato 10 dicembre

- Cossato, dalle ore 15, Corri Babbo: camminata non competitiva per le vie di Cossato: gadget per i primi 200 iscritti e premiazione in piazza. Cioccolata calda, thè e vin brulè, Sosteniamo la ricerca Telethon. Piazza della Chiesa

- Biella, Teatro Sociale Villani Biella in scena stagione 2022-23: Faber experience

- Biella, Galleria Orazio Mosca, dalle ore 15.30, laboratori, Spettacolo itinerante con Farfalle Luminose: Centro storico, dalle ore 15.30 alle 18.30.

- Biella, Palapajetta, Sabato 10 dicembre Ore 9 singolare femminile di terza categoria. - 1° torneo nazionale maschile Ore 9 singolare maschile di terza categoria

- Camandona, in chiesa parrocchiale, concerto di Natale de I Cantori di Camandona, alle ore 21

- Candelo, Borgo di Babbo Natale

- Vigliano, Teatro Erios Natale all'Erios con la EJJO e il Sacred Concert di Duke Ellington ore 21,15

- Valdilana, Ponzone, Cinema Comunale Giletti Film: Il piacere è tutto mio ore 21

- Biella, ore 21 alla Chiesa di San Biagio, concerto gospel a favore del progetto Biella Solidale della Croce Rossa.

Domenica 11 dicembre

- Sordevolo, Mercatino degli Angeli, dalle 10 alle 18

- Biella, Natale nel cuore di Biella, Bancarelle In Centro 2022: Piazza V. Veneto, dalle ore 7 alle 19.30. La Rua nel centro storico, dalle ore 15.

- Castelletto Cervo, camminata nei boschi alla ricerca degli Elfi, alle 10,30, ritrovo presso la sede degli Alpini

- Biella Palapajetta, Domenica 11 dicembre Ore 9 singolare femminile assoluto; Domenica 11 dicembre Ore 9 singolare maschile assoluto

- Benna, Babbo Natale arriva in moto, appuntamento alle 10.30 in Piazza della Roggiona

- Dorzano, Olimpia Trail 2022 ore 09,30 Partenza competitiva e 9,35 partenza camminata

- Pettinengo, Villa Piazzo, via G.B. Maggia 2 Villa Piazzo in musica 2022 - XI edizione, dalle 17,30

- Cossato, I Vigili del Fuoco festeggiano Santa Barbara. Ore 09,30 saluti - 10,30 santa messa.

- Candelo, Borgo di Babbo Natale

- Biella, Centro Commerciale Orsi, Santa Lucia con i Think Biker al pomeriggio ore 15 giochi per bambini

- Salussola, Mercatini Santa Lucia- Mostra di Presepi per le vie del paese

- Valdilana, Ponzone, Cinema Comunale Giletti Film: Il piacere è tutto mio ore 16

- Lanificio Botto - Miagliano, La Fabbrica degli Gnomi - Storie di Gnomi e di Fate, Visita alla Fabbrica degli Gnomi, Bosco degli Gnomi, mercatino, bevande calde e divertimento, animazioni musical-teatrali

- Gaglianico, alle ore 21.00 Chiesa Parrocchiale “Concerto di Natale” della Banda Comunale G. Puccini