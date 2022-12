La Rhythmic School in partenza per le finali nazionali della Winter Edition

Saranno ben tredici le atlete della Scuola di ginnastica Ritmica di Tatiana Shpilevaya che dal 8 al 11 dicembre, presso i padiglioni della Fiera di Rimini, parteciperanno alle finali nazionali della Festa della Ginnastica Winter Edition 2022. La prima giornata di gare vedrà esibirsi in pedana le ginnaste della categoria LE: Ginevra Bravaccino, Emma Bragante ed Elena Pavanetto nelle allieve 3 (anno 2011) e Beatrice Antorra nelle junior 2 (anno 2008); dapprima gareggeranno nell’individuale (3 esercizi) e successivamente nella competizione a squadre Open LE.

La giornata successiva vedrà in campo la squadra Open LC formata da Esther Sales Neto, Giulia Bocci, Alessia Botto Steglia, Giada Vitale ed Ilaria Giabardo che eseguiranno in successione, come la squadra LE, esercizi alla fune, cerchio, palla, clavette e nastro. Nella giornata di sabato si svolgeranno le gare individuali LC che vedranno in competizione Giulia Bocci ed Esther Sales Neto nelle junior1 (anno 2009), Iris Marchesi nelle A3 (anno 2011), Martina Brocchi nelle A2 (anno 2012), Alessia Botto Steglia nelle J2 (anno 2008) e Giada Vitale nelle S1 (anno 2006). Impegnate nell’ultimo giorno di gare saranno, nella categoria LB2, Ginevra Viana e Ginevra Segatto nelle Allieve2 (anno 2012) e Ilaria Giabardo nelle junior1 (anno 2009). Le atlete saranno accompagnate in gara dallo staff tecnico formato dalla DT Tatiana Shpilevaya, dall’istruttrice Arianna Prete e dall’assistente Giada Mello Grand e sostenute dagli spalti dell’arena riminese da un folto e caloroso gruppo di supporters della Rhythmic School.