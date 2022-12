Biella capitale del Tennis Tavolo, FOTO

Dalla mattina di oggi domenica 4 dicembre, a Biella ha preso il via la settimana dedicata al Tennis Tavolo con il Grand Prix Regionale Giovanile, al quale hanno partecipato circa 200 atleti, in rappresentanza di una ventina di società: dagli Under 9 agli Under 19. In tutto 16 i tavoli, che saranno gli stessi utilizzati nei prossimi giorni.

Domani sarà dedicato al Torneo Promozionale con il coinvolgimento delle scuole del Comune di Biella, mentre martedì 6 dicembre il PalaPajetta si tingerà d’azzurro con il match della Nazionale. Per questa importante sfida alla Repubblica ceca il coach Lorenzo Nannoni si affiderà al mantovano Matteo Mutti (Top Spin Messina), al bolzanino Jordy Piccolin, al novarese Daniele Pinto (Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre) e al romano Tommaso Giovannetti (Tennistavolo Genova).