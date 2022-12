Biella, deferito in stato di libertà 57enne già sottoposto a misura di prevenzione di sorveglianza speciale

Oggi, 2 dicembre 2022, in Biella, i militari della locale Stazione Carabinieri, a conclusione di mirati accertamenti ed articolate indagini, hanno deferito in stato di libertà un uomo del 1965, residente in Biella, censurato per reati contro il patrimonio, la persona e l'amministrazione della giustizia, già sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di P.S., poiché ritenuto responsabile di violazione dei reati di cui agli art. 624-625 (furto aggravato) ed art. 56-493 ter (tentato indebito utilizzo di carte di credito).

Militari operanti hanno appurato che il prevenuto, in passato ripetutamente autore di furti su autovetture, in questa via Ramella Germanin, nei pressi della ditta "Botalla s.r.l.", dopo aver aperto la portiera sx di un’autovettura Ford Fiesta, si era impossessato di documenti e di una carta bancomat, tentando il successivo prelievo di euro 400,00 presso uno sportello ATM, venendo successivamente identificato grazie all'esito delle approfondite indagini esperite, confortate dall'esame accurato delle immagini del sistema di videosorveglianza privata della predetta ditta.