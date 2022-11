Vuole farla finita ma i Carabinieri gli parlano e lo convincono a non farlo: giovane salvato (foto di repertorio)

Vuole farla finita ma i Carabinieri riescono a dissuaderlo dai suoi intenti e gli salvano la vita.

Tragedia sventata nella giornata di ieri, 28 novembre, a Vigliano Biellese: stando alle ricostruzioni del caso, i militari della locale Stazione erano impegnati nei consueti controlli sul territorio quando all'improvviso hanno notato un giovane intento a perpetrare un gesto anticonservativo.

Si sono subito fermati e, dimostrando grande sensibilità, l'hanno convinto a non compiere l'atto, convincendolo a farsi visitare dai sanitari. Una volta sul posto, il personale del 118 ha assistito il ragazzo, poi trasportato in ospedale per accertamenti del caso.