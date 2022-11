Rientra a casa e ritrova l'ex compagna senza vita: tragedia a Biella

Rientra a casa dopo aver staccato dal lavoro e trova l'ex compagna priva di vita. La tragedia si è consumata ieri sera, 28 novembre, a Biella. L'uomo ha subito allertato le forze dell'ordine e i sanitari del 118 che, una volta sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, avvenuto presumibilmente per cause naturali. La vittima aveva circa 50 anni. Le indagini sono affidati agli agenti di Polizia.