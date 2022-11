Approvato dal Consiglio Regionale il Ddl 220: sanità e scuola le voci più importanti

In consiglio regionale è stata approvato oggi mercoledì 16 a maggioranza il Ddl 220 “disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione 2022 – 2024 (richiamato in aula ai sensi dell’articolo 37 comma 4). Una variazione che prevede 66 milioni di euro (128 nel 2023) con interventi importanti che vanno a coprire ulteriormente esigenze che si sono manifestate nel corso dell’anno e che hanno trovato la sensibilità dell’Amministrazione Regionale pronta a intervenire incrementando le risorse.

Nell’articolato, inoltre, è stato inserito e approvato un emendamento proposto dalla Giunta di poter accendere mutui fino a 30 milioni per il sostegno a spese di progettazione di nuovi ospedali piemontesi. Di seguito i principali movimenti:

- 6,4 milioni per scuola e università (3,2 milioni per le Borse di studio, 1,2 milioni per le scuole paritarie e 2 milioni per gli Assegni di Studio per trasporti e libri)

- 5 milioni per cultura associazioni e territorio (4 milioni per associazioni culturali, 300.000 grandi eventi, 200 mila musica popolare 50mila per le Pro Loco)

- 1,5 milioni per il benessere animale

- 7,3 milioni per l’integrazione risorse per finanziare i nuovi contratti sanità

- 3 milioni per il contrasto al caro bollette a favore di micro piccole e medie imprese

- 5 milioni per la riqualificazione energetici degli edifici

- 650 mila per il turismo (Atl, Consorzi operatori turistici e promozione)

- 3,2 milioni per accordi di programma a favore amministrazioni locali (scorrimento graduatoria)800 mila per interventi urgenti rimozione amianto dalle scuole

- 450 mila per acquisto di scuolabus

- 400 mila acquisto mezzi sgombero neve e mezzi d’opera comuni montani

Esprime soddisfazione l’Assessore al Bilancio della Regione Piemonte Andrea Tronzano: “Imprese e sociale continuano ad essere al centro della nostra azione. Occupazione per dare dignità e sostegno per non lasciare nessuno indietro, questi i nostri pilastri. Con gli interventi approvati rimpolpiamo le azioni già tracciate nel bilancio preventivo o incidiamo sulle emergenze sopraggiunte. Ringrazio i consiglieri per il supporto, l’aiuto e i suggerimenti e gli uffici per il consueto lavoro di affiancamento alle indicazioni politiche”.