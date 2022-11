Lunghe code e traffico rallentato a Salussola per un incidente stradale avvenuto poco dopo le 16.30 di oggi, 16 novembre. A rimanere coinvolti, in prossimità del distributore di benzina, due auto per cause ancora da accertare.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi, anche il personale sanitario del 118 per l'assistenza ai conducenti. I rilievi sono affidati ai Carabinieri, a cui spetterà il compito di ricostruire la dinamica dell'accaduto.