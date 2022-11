In questi giorni il Comune di Biella procederà alla prova selettiva per l'assunzione di due lavoratori segnalati dall'agenzia Piemonte Lavoro secondo l’ordine di graduatoria degli iscritti, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato, che presteranno servizio presso il cimitero di via dei Tigli.

In particolare, le figure che sta cercando il Comune sono quella di un muratore specializzato e di un lattoniere idraulico.