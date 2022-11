Artistica Femminile, la “tre giorni” di Ginnastica Biella a Padova

Lungo fine settimana per atlete e tecnici di Ginnastica Biella a Padova. Da venerdì 11 a domenica 13 infatti, si sono svolti i ripescaggi nazionali Gold Junior e Senior di Ginnastica Artistica Femminile.

Margherita Tavaretti, Martina Ettolli e Vera Rossin, hanno aperto la partecipazione in categoria Junior 2 venerdì 11. Con una bella gara senza errori, Margherita ha conquistato il 23° posto, mentre la gara di Martina, è cominciata in salita a causa di una caduta alle Parallele e una alla Trave che hanno compromesso il risultato finale, con un 29° posto, dopo aver fatto bene al Corpo Libero e al Volteggio.

Stesso discorso per Vera, che con un errore alla Trave, ha dovuto accontentarsi della 30° posizione finale. Un plauso a tutte le ragazze comunque per l’impegno, soprattutto a Margherita e Vera, alla loro prima gara Gold individuale nazionale. Sabato 12, in categoria Senio 1, Eleonora Ghione, in pedana per la Società PSG Auxilium di Genova, con bravura, si è ben difesa con un 7° posto all-around, dopo aver ottenuto un 5° miglio punteggio al Corpo Libero e il 6° al Volteggio, che le permettono di accedere alla finale Nazionale in programma a dicembre. Infine, domenica 13 novembre, in categoria Junior 3, è scesa in pedana Anna De Filippis, che ha terminato la sua sfortunata partecipazione al 24° posto generale con un buon 10° miglior punteggio alla Trave.

Anna purtroppo, gareggiava nonostante un recente infortunio la limitasse non poco nei movimenti. A lei vanno i complimenti della società per il carattere e la determinazione dimostrata nonostante tutto: era alla sua prima partecipazione ad una competizione di questo livello!