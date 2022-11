Blu Vierge di Daniele Basso entra a far parte della collezione d’arte della Fondazione CRB

È stata consegnata al Presidente Franco Ferraris lo scorso 9 novembre l’opera “Blu Vierge” donata dall’artista Daniele Basso alla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella affinché entri a far parte della collezione d’arte dell’Ente.

“Una donazione a testimonianza della straordinaria collaborazione per l’estate 2022 – commenta Daniele Basso – quando per primi il presidente Franco Ferraris, insieme al direttore Andrea Quaregna ed alla responsabile comunicazione Federica Chilà, hanno creduto nell’importanza e nel valore della mostra “Le Pieghe dell’Anima”, permettendo nel concreto la mia prima personale di rilievo nel Biellese, ad Oropa e nelle diverse location in città. Ancor più nel 30° anniversario di Fondazione Cassa di Risparmio di Biella… con un’opera, Blue Vierge, che è metafora concreta dell’importanza della riconoscenza e della restituzione quali pratiche di vita per una società migliore. Un gesto istintivo dell’anima, che sottolinea come l’arte e i suoi messaggi entrino nella quotidianità ispirando valori positivi e costruttivi”.

Blu Vierge, realizzata nel 2021, misura 26x6x 30 cm ed è realizzata in acciaio a specchio e resina blu. Daniele Basso descrive così l’opera: La Beata Vergine d'Oropa si tinge di blu indaco. Colore profondo, del silenzio e della calma. Metafora dell'infinito e dell'immortalità, che significa purificazione. È come La immagino quando, pregando, si chiede consiglio ed in bilico tra l'una e l'altra via, si decide ciò che è bene fare. Come si chiederebbe alla propria madre. Perché noi biellesi ci rivolgiamo a Lei per chiedere consiglio. Certi di trovarla sempre, lassù a Oropa, a patto di cercarla. Esprime il senso di riconoscenza che ci aiuta a mantenere la misura con la realtà e il sistema in cui viviamo. Attraverso cui possiamo attuare la restituzione di quanto abbiamo ricevuto. Per condividere con la comunità i successi ed i risultati, per essere parte attiva nella società e sul territorio che ci accoglie e ci sostiene.

“Sono sempre profondamente colpito dalla capacità degli artisti di cogliere e restituire significati profondi attraverso la scelta di pochi elementi come, ad esempio, in questo caso il colore e la piega del metallo – commenta il Presidente Franco Ferraris – questa donazione dell’artista Daniele Basso è particolarmente gradita non solo come segno tangibile della collaborazione con la Fondazione, ma in virtù del profondo legame che l’Ente ha con Oropa. L’opera entrerà a far parte della nostra collezione che raccoglie le opere dei migliori artisti biellesi e verrà valorizzata in ambito nazionale attraverso il sito delle Fondazioni R’accolte. La collocheremo nella Sala del Consiglio, in modo che la Vergine vegli sull’attività della Fondazione”.

La donazione è stata realizzata in seguito alla collaborazione sviluppata nell’ambito della personale di Daniele Basso a Oropa e sul territorio nel corso della quale Blue Vierge è stata presentata come riflessione sull’esercizio della riconoscenza ed esposta a cura di Irene Finiguerra, nella Galleria Sant’Eusebio di fronte alla Basilica Antica. L’opera è anche ex-voto in segno di affetto per la Vergine di Oropa, creato nel 2021 per la mostra Artisti Biellesi per Oropa sempre a cura di Irene Finiguerra e allestita a Palazzo Ferrero in occasione dell’V centenaria incoronazione della Madonna d’Oropa.