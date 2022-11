La Rhythmic School fra le migliori nella finale nazionale Gold a Catania, FOTO

Si sono disputate a Catania, nel fine settimana, le finali nazionali del campionato individuale Gold di specialità di ginnastica Ritmica.

Nell’imponente ed accogliente struttura del PalaCatania, con la puntuale ed efficiente organizzazione della locale società Athletic Club e del comitato FGI siciliano, le quattrocentoventi atlete ammesse, dopo la selezione effettuata nelle prove regionali ed interregionali, si sono confrontate nei tre giorni di gara per determinare le classifiche di specialità Gold nelle categorie: junior 1 (anno 2009), junior 2-3 (anni 2008-2007) e senior (anno 2006 e precedenti).

Nella giornata di venerdì sono scese in pedana le junior 1: Giulia Sapino, in gara con clavette e nastro (in virtù dei due titoli regionali da lei ottenuti), riusciva a superare le qualificazioni con il quinto punteggio in entrambi gli attrezzi (si qualificano i migliori otto punteggi). Affrontava dapprima la final eight alle clavette ottenendo il quinto posto finale e successivamente quella al nastro dove terminava con il sesto posto.

La giornata di sabato ha visto in gara le ginnaste junior 2-3, in gara per la Rhythmic School Camilla Lozito con la palla che superava la qualifica con l’ultimo punteggio possibile l’ottavo. Nella finale ad otto (si azzerano nuovamente i punteggi) riusciva a scalare la classifica fino al quinto posto finale.

La giornata dedicata alle senior è stata la domenica, la RSgirl ammessa alla gara è Chiara Sinacori, che ottiene dalla giuria un buon quattordicesimo punteggio, non sufficiente per la finale ad otto, ma estremamente interessante per il novero di atlete in competizione.

Ad accompagnare e guidare in pedana le atlete la DT Tatiana Shpilevaya e le allenatrici Simona Mattavelli e Monica Olivero che commentano la prova delle loro atlete: “Le nostre ginnaste hanno disputato delle ottime prove e si sono distinte per la precisione degli elementi imposti e per l’attinenza degli esercizi alla musica. Entrare nelle finali ad otto significa essere ai vertici nazionali della specialità e questo fornisce grande stimolo e soddisfazione alle atlete, alle famiglie ed allo staff tecnico ed è la giusta ricompensa per il grande ed appassionato lavoro svolto giornalmente in palestra. Considerando che per tutte tre le atlete in gara era la prima finale nazionale Gold non possiamo che considerare un grande successo – concludono le tecniche – la nostra trasferta nella splendida terra siciliana”.