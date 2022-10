Nicola e Sapia primi al Trail Monte Casto 2022 FOTO

Giornata di sport in Valle Cervo per l'edizione 2022 del Trail Monte Casto, che ha visto in campo nella 44 km ben 326 runners: Francesco Nicola è il primo a tagliare il traguardo, con un tempo pari a 3h 36' 46''. Alle sue spalle il compagno di squadra del Climb Runners Alessandro Mario Ferrarotti e Simone Eydallin. Tra le donne, invece, primo posto per Giulia Sapia (Runcard), con un tempo di 4h 22' 17'', seguita a ruota da Paola Gelpi e Laura Barale.

341, invece, i corridori della 20 km che ha visto come assoluto vincitore Gianluca Ghiano (1h 24' 33''): Luca Jannuzzo e Mattia Barlocco si sono dovuti accontentare della seconda e terza posizione. Luisa Rocchia, invece, si è portata sul gradino più alto del podio, con un tempo di 1h 38' 01'', a vantaggio di Maria Christen e Margherita De Giuli.