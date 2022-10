Arcieri Biella al top con un ricco bottino di medaglie

Grande partecipazione per la gara di tiro con l'arco che si è tenuta nella palestra comunale di Carpignano Sesia domenica 23 ottobre.

Ricco bottino per la compagnia Arcieri Biella che vede le sue atlete, Sara Pivaro, Eva Revera e Manuela Accotto, vincere l'oro di squadra per la categoria arco olimpico master femminile. Tra le donne, a livello individuale, emergono le biellesi Sara Pivaro e Melissa Lanza, rispettivamente argento categoria arco olimpico master femminile e bronzo arco olimpico senior femminile. Presente all'appello anche Andrea Celso, che per l'occasione, ha vestito i panni di rappresentante degli uomini della Compagnia.