Pallamano, esordio con ko per Vigliano nella fase agonistica

Esordio assoluto in una competizione agonistica ufficiale FIGH per FC Vigliano Polisportiva. L’incontro, disputato nella mattinata di domenica 23 ottobre presso la Palestra Comunale di Vigliano Biellese ha visto la squadra giallorossa sconfitta 8-91 dalla più esperta formazione di Crenna.

Parte in attacco Vigliano che perde subito palla permettendo agli avversari di segnare la loro prima rete in contropiede ed è questo il canovaccio dell’intera gara con numerosissime palle perse dai giallorossi per intercetti o passaggi errati che hanno permesso agli avversari di presentarsi da soli davanti al portiere segnando la rete.

La squadra giallorossa mai si è arresa, tentando l’impossibile per arginare la superiorità degli avversari e andando a segno otto volte grazie a movimenti utili nel tagliare fuori i difensori avversari, quasi sempre affrontati in condizioni di difesa schierata. A fine partita, il tecnico giallorosso Simone Lugli così commenta: “Grande era la tensione emotiva da parte dei ragazzi prima di questa partita. Alcuni di loro erano all’esordio assoluto in un campionato federale e ciò si paga in termini di esperienza sul campo. Stiamo iniziando a costruire piano piano un movimento agonistico dopo il successo delle passate annate sportive con l’attività promozionale. Ora avremo due settimane per preparare la prossima partita, in trasferta a Vigevano e sono certo che ancora una volta sapremo mettere in campo grandi miglioramenti”.