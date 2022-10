Ritorna la Festa della Luce a Mezzana

Già da alcuni anni l’oratorio della Koinonia Giovanni Battista – Oasi di Biella in collaborazione con la parrocchia di Strona organizza la FESTA DELLA LUCE durante la serata del 31 ottobre. Programmata per le ore 20.00, è una proposta cristiana per bambini, ragazzi e famiglie come alternativa alla festa di Halloween, ormai entrata “di moda” negli ultimi anni.

L’obiettivo della Festa della Luce è di proporre ai bambini un’occasione di divertimento e di festa educandoli secondo il vero significato, cioè la Vigilia della festa di Tutti i Santi. Tutti i cristiani sono chiamati a far festa e a rallegrarsi, perchè attraverso la fede nel Signore Gesù abbiamo la Salvezza e la Vita eterna!

Come farlo capire ai bambini e ai giovani il 31 ottobre? Attraverso una serata di GIOIA e in un’atmosfera di fede, perchè Cristo è risorto ed è vivo in mezzo a noi! Come si festeggerà? Ogni bambino-ragazzo-accompagnatore si dovrà portare una maglietta bianca che verrà poi colorata durante la festa per poi indossarla… e parteciperà alla serata.

Dove si farà la Festa della Luce? Si terrà al cine-teatro “Angelus di Mezzana”: Via Chiesa n° 11 – 13831 Mezzana Mortigliengo (BI) – (di fianco alla chiesa)

Ecco il programma della Festa della Luce:

– Ore 19.30 circa accoglienza nel cine-teatro “Angelus” di Mezzana

– Ore 20.00 Inizio, balli e giochi– Buffet di condivisione (ognuno può portare qualcosa di dolce o salato da condividere)

– Musica, balli e giochi…

– Ore 22.30 circa

– conclusione

PER PARTECIPARE ALLA SERATA È OBBLIGATORIA L’ISCRIZIONE DA COMPILARE SUL SITO: biella.koinoniagb.it

Per la partecipazione e per contribuire alla preparazione della serata si potrà lasciare nel corso della Festa un’offerta libera.