Biella: in 400 per i 40 anni di "A pè par Ciavasa", FOTO

Biella: in 400 per i 40 anni di "A pè par Ciavasa"

Dopo due anni di forzata sospensione, oggi domenica 22 ottobre è tornata “A pè par Ciavasa” la camminata non competitiva a passo libero aperta a tutti, proposta dal 1981 dal Gruppo Alpini di Chiavazza, giunta alla 40ª edizione.

Sono oltre 400 le persone, tra appassionati di corsa e semplici amanti della camminata o solo con la voglia di stare insieme, che hanno scelto di percorrere il tragitto di circa 5 Km per le strade del quartiere.

Tra loro anche Andrea Pella, che ha vinto la prima edizione a 15 anni, quando ancora si chiamava "Dui pas par Ciavasa", ora costretto su di una corrozzina, ma sempre con tanta voglia di vivere la sua Chiavazza. "Allora ero ancora "bipede" - racconta Andrea - e non eravamo in così tanti come oggi a fare questa camminata. Poi piano piano il numero è salito. In ogni caso sono stato fortunato, ho vinto la prima edizione quando avevo 15 anni, poi ho sempre partecipato fino a quando ho potuto correndo ma non ho più vinto. E oggi anche sulla carrozzina partecipo comunque, è una festa per il quartiere oggi".

Chi ha vinto? Il gruppo più numeroso è stata la scuola XXV Aprile, la società sportiva più rappresentata la Podistica Vigliano. I primi arrivati: nella classifica maschile Mattia Simonetti, nella femminile Vanessa Bazzotti che è arrivata anche prima nel gruppo femminile delle scuole medie, mentre per la classifica maschile alle medie è arrivato Giacomo Coda Zabetta. Alle elementari hanno vinto Giuilio Bonfà e Adam Safir a pari merito, e Elisa Zaccagni.

Alle elementari i bambini di tutte le classi per l'occasione hanno esposto dei lavoretti all'ingresso della scuola.