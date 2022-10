Oscar del volley: Virtus Biella premiata per i traguardi dell’Under 16 e della Prima Divisione

Dopo due anni di assenza, causa Covid, è tornato l’Oscar del Volley, manifestazione organizzata della FIPAV Territoriale e dedicata alla premiazione su invito dei protagonisti della pallavolo della scorsa stagione. Venerdì sera a Novara, presso la tensostruttura adiacente al Ristorante “All’Olmo” di Corso Vercelli, si è svolta la cerimonia alla quale hanno preso parte più di 150 presenti tra Dirigenti, Atleti, Allenatori e Ufficiali di Gara.

Alla presenza del Presidente del Comitato Territoriale Vito Francesco Arestia, che ha fatto gli onori casa, sono state consegnate le coppe alle Società e agli atleti che nella scorsa stagione si sono contraddistinti sul campo per meriti sportivi. Speciale riconoscimento alle atlete che hanno vinto i Campionati Europei con la nazionale italiana: Alice Nardo, vincitrice con la nazionale Under 21 femminile; Ilaria Battistoni, vincitrice dei Giochi del Mediterraneo e Julia Ituma, vincitrice con la nazionale Under 19 femminile.

Virtus Biella è stata protagonista della serata con i premi assegnati alla formazione Under 16, per il secondo posto al campionato Primavera, e alla Prima Divisione per la promozione in Serie D. A ritirare le coppe il Direttore Sportivo nerofucsia Elena “Ube” Ubezio.