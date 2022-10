Tennistavolo, buona la prima per il Tennistavolo di Cossato

Anche per il tennistavolo è partita la stagione giovanile con la prima tappa del Grand Prix zona nord Piemonte a Villadossola domenica 16 ottobre. Subito protagonista lo Splendor 1922 nel settore maschile con la brillante affermazione nell' Under 13 di Leonardo Alvarado, nella stessa gara Federico Russo vince i recuperi.

Nell'under 15 Riccardo Motta è brillante terzo, nella stessa gara lo Splendor porta anche oltre a Motta anche Zoppello Tommaso ,Andrea Saitta, Leonardo Alvarado e Francesco Bidese ai quarti e agli ottavi Federico Russo e Mattia Zoppello.

Eliminati nei turni invece Gabriele Negrone nell' under 19 e Niccolò Abbiatico. Nell' Under 17 quarti per Tommaso Zoppello e ottavi per Saitta ,Negrone, Mattia Zoppello Bidese e Motta, mentre Abbiatico perde la finale dei recuperi. In sostanza buona la prima per Splendor 1922 Autogarbaccio/MB Line, prossimo appuntamento a Cossato ( palestra Aguggia) il 13 novembre con la seconda prova del Grand Prix zona nord Piemonte che sarà denominata Grand Prix del centenario. Proprio per ricordare la ricorrenza dei cento anni del sodalizio cossatese.