Ippon 2, sette medaglie all’Open del Monferrato

Domenica 9 ottobre, al Palaferrari di Casale Monferrato, si è svolto l’Open del Monferrato, gara Interregionale di karate FIJLKAM con 350 iscritti di 56 associazioni tra le migliori squadre di Piemonte, Liguria e Lombardia. La Ippon 2 ha partecipato con 21 atleti, 11 femmine e 10 maschi, di età compresa dai 12 ai 23 anni ricoprendo tutte le categorie di età, alcuni dei ragazzi con esperienza e risultati alle spalle, molti altri alle prime armi che si stanno approcciando da poco ad intraprendere il percorso agonistico.

I due coach Feggi e Taglioretti hanno seguito per tutta la giornata i numerosi allievi che si sono alternati per combattere sul tatami conquistando sette medaglie e buoni piazzamenti. Medaglia d’Oro per Alessio Durante, Juniores -76 kg; 2º Filippo Mosca, Cadetti -70 kg; 2ª Vittoria Pozzo, Under 14 -42 kg; 3º Alessandro Demargherita, Seniores -67 kg; 3ª Cristina De Rosso, Ca. -54 kg; 3ª Francesca Magliola, U.14 42 kg; 3ª Letizia Cardinale, U.14 -42 kg; 5º Ludovico Cardinale, S. -60 kg; 5º Lorenzo Marinone, U. 14 +55 kg; 5º Mattia Monteleone, U.14 -40 kg; 5º Nicolas Aggerholm, U.14 -40 kg; 5º Alberto Blotto, U.14 -45 kg; 5ª Trotto Zoe, U.14 -47 kg; 7º Lorenzo Curtolo, Ca. -52 kg; 7ª Maia Cisilino, Ca. -54 kg; 7ª Inas Nahal, Ca. -54 kg. Smilla Aggerholm, Nisserin Boussaid, Beatrice Magliola, Leonardo Mazzei, Caterina Sasso, nonostante l’impegno, non hanno superato il primo combattimento.