Doppio argento per il Pro Vercelli Bjj all AJP Pro Jiujitsu a Roma. Tra i professionisti anche una biellese

Il circuito mondiale APJ nasce dalla passione per il jiujitsu di uno sceicco arabo ed è uno dei più prestigiosi e ambiti dai professionisti perchè prevede premi in denaro per torneo e per ranking finale e gli atleti che raggiungono le posizioni top di questo ranking vengono spesati di tutto ,dal viaggio al soggiorno per le competizioni .

Da qui la grande partecipazione internazionale al torneo di Roma con atleti provenienti da 45 paesi diversi ,in lotta per conquistare punti in classifica.

Per il Pro Vercelli Bjj Batatinha Team hanno partecipato l' atleta biellese Kleiton Pereira negli adult e il vercellese Pietro Ferrero nella under 18 .

Entrambi hanno portato a casa un argento con sconfitta di misura nelle finali : Kleiton Pereira ha recuperato una partenza svantaggiosa con una brillante affermazione nella semifinale ma ha ceduto a uno dei top competitors; Pietro Ferrero ha battuto atleti dei team piu' blasonati in Italia ma si è fermato in finale con un forte atleta Greco che lo batte ai punti. Risultato che conferma l' ottima preparazione degli atleti seguiti dal maestro Roberto Lai , ormai costantemente competitivi anche a livello di competizioni internazionali .

La preparazione continua presso la sede di corso Rigola per i numerosi appuntamenti agonistici di novembre tra cui il giorno 12 il campionato europeo di jiujitsu No GI .